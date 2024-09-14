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Çöplükte çıplak erkek cesedi bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 17:33 Güncelleme: 14.09.2024 17:33
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Çöplükte çıplak erkek cesedi bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki çöp dökme alanında plastik bir fıçı içerisinde çıplak erkek cesedi bulundu.

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