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Antalya yaban hayatıyla da öne çıkıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 10:49 Güncelleme: 14.09.2024 10:50
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Antalya yaban hayatıyla da öne çıkıyor

Veteriner hekim ve yaban hayatı gözlemcisi Doğanay Vural, caretta caretta, yarasa, boz ayı, vaşak ve yaban domuzlarını gözlemlediği Antalya'da kentin yaban hayatından izler taşıyan belgesel videosu hazırlayarak gösterime sundu.

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