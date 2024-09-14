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Bartın'da kaybolan balıkçı Kastamonu'da bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 10:43
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Bartın’da kaybolan balıkçı Kastamonu’da bulundu

Bartın'da, denize açıldığı teknesinin motoru arızalanınca kaybolan 48 yaşındaki balıkçı Baykal Özdemir, 36 saat sonra Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında aynı firmada çalıştığı balıkçılar tarafından teknede bulundu.

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