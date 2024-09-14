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Haliç Köprüsü'nde motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 10:52
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Haliç Köprüsü’nde motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsü aynı yönde yol temizleme çalışması yapan araca arkadan çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken cansız beden morga kaldırıldı.

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