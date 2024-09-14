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TIR seyir halindeyken alev aldı! Kullanılamaz hale geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 22:08 Güncelleme: 14.09.2024 22:10
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TIR seyir halindeyken alev aldı! Kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da Ramazan G. yönetimindeki TIR'da, seyir halindeyken sebebi bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbarla olay yerine gelen ekipler araçtaki yangını söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi.

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