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Başkan Erdoğan'dan Mevlit Kandili Mesajı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 22:21 Güncelleme: 14.09.2024 22:22
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Başkan Erdoğan’dan Mevlit Kandili Mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili'nin Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

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