14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Rize'de korku dolu anlar! Teli kopan ilkel teleferikten çay bahçesine atlayan kadın yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 14.09.2024 20:47 Güncelleme: 14.09.2024 20:47
ABONE OL
Rize’de korku dolu anlar! Teli kopan ilkel teleferikten çay bahçesine atlayan kadın yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması üzerine kendisini bahçeye atan kadın yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör