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TEM'deki 3 araçtan cephane çıktı! 5 tutuklama kararı...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 13:35 Güncelleme: 14.09.2024 13:36
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TEM’deki 3 araçtan cephane çıktı! 5 tutuklama kararı...

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan 3 otomobilde, parçalara ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile 299 şarjör ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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