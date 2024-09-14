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Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren yöntem! Dublör kullanıp...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 13:53
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Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren yöntem! Dublör kullanıp...

Bitmek bilmeyen dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi. İzmirli bir iş adamının Başakşehir'deki 1 milyon 500 bin liralık arsasını dublör kullanarak çıkardıkları sahte kimlik ve açtıkları banka hesaplarıyla kendilerinin arsası gibi başka bir iş adamına sattılar.

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