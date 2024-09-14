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Otomobile çarpamamak için motosikletinin direksiyonu kırdı yola savruldu: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 13:18 Güncelleme: 14.09.2024 13:18
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Otomobile çarpamamak için motosikletinin direksiyonu kırdı yola savruldu: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park etmek için manevra yapan otomobile çarpmamak için direksiyonunu kıran motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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