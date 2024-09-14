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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:12
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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