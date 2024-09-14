14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:15 Güncelleme: 14.09.2024 11:18
ABONE OL
Antalya’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör