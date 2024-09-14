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Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarptı : 6 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:11 Güncelleme: 14.09.2024 11:11
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Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarptı : 6 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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