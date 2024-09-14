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Tekirdağ'da sarmalar yarıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 14:27 Güncelleme: 14.09.2024 14:27
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Tekirdağ’da sarmalar yarıştı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği sarma yarışmasında jüri tarafından en lezzetli sarmalar seçilirken, sarma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

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