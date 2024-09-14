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Kırşehir'de bahçelerde ceviz hasadı başladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 14:29 Güncelleme: 14.09.2024 14:29
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Kırşehir’de bahçelerde ceviz hasadı başladı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kuraklığa rağmen bahçelerde ceviz hasadı başladı.

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