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Ankara’da mağaza kasasından 4 bin lira çalan hırsız kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 14:25
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Ankara’da mağaza kasasından 4 bin lira çalan hırsız kamerada

Ankara’da gözüne kestirdiği giyim mağazasına giren bir hırsız, içeride kimsenin olmadığı esnada kasadan 4 bin lira çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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