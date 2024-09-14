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Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 74 şahıs yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 10:53
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Tekirdağ’da aranan şahıslara yönelik operasyonda 74 şahıs yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 5-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 74 aranan şahsı yakaladı ve bunlardan 21'i tutuklandı.

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