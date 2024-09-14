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Elazığ'da yürekleri ağza getiren çatı tamiratı kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 10:55 Güncelleme: 14.09.2024 10:55
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Elazığ’da yürekleri ağza getiren çatı tamiratı kamerada

Elazığ'da 12 katlı binanın çatısında bulunan kişinin güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi. Şahsın çatının ucunda soğukkanlılıkla işine devam etmesi şaşkınlığa yol açtı. O tehlikeli anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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