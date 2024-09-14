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Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 08:58
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Sinop’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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