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17 ilde FETÖ operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 08:52 Güncelleme: 14.09.2024 09:00
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17 ilde FETÖ operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-27” operasyonları sonucu 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında ayrıca "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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