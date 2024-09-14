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Mevlit Kandili bu gece idrak edilecek: Hazreti Muhammed'in doğum günü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 09:08 Güncelleme: 14.09.2024 09:10
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Mevlit Kandili bu gece idrak edilecek: Hazreti Muhammed’in doğum günü...

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, bu gece idrak edilecek. Binlerce Müslüman bu gece camilere akın ederek Mevlit Kandili'ni kutlayacak. İşte detaylar...

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