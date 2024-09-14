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Şehirler arası otobüsteki yolcularda uyuşturucu yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:41
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Şehirler arası otobüsteki yolcularda uyuşturucu yakalandı

Kütahya'da şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurulurken 2 yolcuda uyuşturucu madde tespit edildi. Şahıslar gözaltına alındı.

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