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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:46
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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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