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Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyonu aştı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:40
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Muğla’ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyonu aştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'yı, 8 ayda 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

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