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50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar! 2 kişi tutuklandı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:49
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50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar! 2 kişi tutuklandı...

Bursa'da internet üzerinden araç kiralama ve yedek parça gibi ilanlarla insanları dolandıran çeteye polis ekipleri operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken şahısların çağrı merkezi kurup 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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