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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:35
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Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil markete girdi!

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi. Araç çekici yardımıyla marketten çıkarılırken iş yerinde temizlik çalışması başlatıldı.

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