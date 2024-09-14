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Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak kabri başında anıldı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:25
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Hakkari’de PKK’lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak kabri başında anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.

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