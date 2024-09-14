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Mardin'de darp olayında tutuklanan 3 kişi Ahmet Türk'ün yeğeni çıktı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 19:00
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Mardin’de darp olayında tutuklanan 3 kişi Ahmet Türk’ün yeğeni çıktı!

Mardin'de restoranda bir kişiyi darbeden şahıslar gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan 3 şüphelinin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri oldukları öğrenildi.

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