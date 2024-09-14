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Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı! Yakalanınca intihar etti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 04:18 Güncelleme: 14.09.2024 05:58
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Polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı! Yakalanınca intihar etti

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucudan aranan Soner Ozansoy, "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçtı. Polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşayan Ozansoy, yönetimindeki otomobil ile refüje çarparak durabildi. Ozansoy, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında yanında bulunan tabancayla intihar etti.

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