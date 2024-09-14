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Dönüşü kaçıran cipe otomobil çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 04:27 Güncelleme: 14.09.2024 04:28
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Dönüşü kaçıran cipe otomobil çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Düzce'de Kuzey Çevre Yolu'nda dönüş yolunu kaçıran bir cipe, aynı istikamette giden otomobil çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

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