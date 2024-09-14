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Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 03:59
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Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde Uğur D. (33) idaresindeki motosiklet ile B.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayla motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri 33 yaşındaki sürücüyü hastaneye kaldırdı.

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