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Palamut bolluğu herkesin yüzünü güldürüyor: Kiloluk palamutlar 70 TL

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 16:43
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Palamut bolluğu herkesin yüzünü güldürüyor: Kiloluk palamutlar 70 TL

Bu sene Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

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