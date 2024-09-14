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Kocaeli'nde tek katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 16:45
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Kocaeli’nde tek katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

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