14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da mezarlığa ücretsiz sefer' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 16:40 Güncelleme: 14.09.2024 16:41
ABONE OL
Adana’da mezarlığa ücretsiz sefer’ tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Adana'da dolmuşçuların sıra kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör