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Adıyaman Perre Antik Kent'teki kazılara ara verildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 13:15 Güncelleme: 14.09.2024 13:15
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Adıyaman Perre Antik Kent’teki kazılara ara verildi

Kommagene Krallığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentte, bu yıl yapılan kazı ve temizleme çalışmalarına ara verildi.

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