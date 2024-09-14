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Otomobil kontrolden çıktı! dere yatağına yuvarlandı | 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 23:46 Güncelleme: 14.09.2024 23:47
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Otomobil kontrolden çıktı! dere yatağına yuvarlandı | 3 yaralı

Gümüşhane'de Hasan Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına yuvarlandı. Kazada Özdemir ve araç içerisinde bulunan Tuğba Demirkıran Özdemir ve kızı B.N.Ö. hafif şekilde yaralandı. Kazazedeler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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