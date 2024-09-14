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Adana'da sulama kanalı faciası! Acı haber geldi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 23:22
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Adana’da sulama kanalı faciası! Acı haber geldi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren kişi gözden kayboldu. Ekiplerin devreye girmesi ile arama çalışmaları sonucu şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

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