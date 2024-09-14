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Ocakta unutulan tava yangına neden oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:09 Güncelleme: 14.09.2024 11:09
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Ocakta unutulan tava yangına neden oldu

Antalya bir apartmanda, unutulan yağ tavası yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, mutfakta hasar meydana geldi.

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