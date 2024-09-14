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Kayseri'de tarihi eser operasyonu! 207 sikke, 16 obje ve 17 yüzük...

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:01
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Kayseri’de tarihi eser operasyonu! 207 sikke, 16 obje ve 17 yüzük...

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde, 207 sikke, 16 obje ve 17 yüzük ele geçirildi.

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