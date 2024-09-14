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Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı! 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 03:42 Güncelleme: 14.09.2024 03:45
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Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil takla attı! 2 yaralı

Nevşehir'de Samet Ö.'nün yönetiminde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazayla sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Kazazedeler ihbarla olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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