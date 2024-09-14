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Beyoğlu'nda İETT otobüsünde korkutan yangın

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 03:26 Güncelleme: 14.09.2024 03:28
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Beyoğlu’nda İETT otobüsünde korkutan yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, durakta kalkış saatini bekleyen İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmında hasar meydana geldi.

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