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Batman'da üzümün pekmeze yolculuğu kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 18:41 Güncelleme: 14.09.2024 18:42
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Batman’da üzümün pekmeze yolculuğu kamerada

Batman'ın Sason ilçesinde bağ bozumu ile birlikte üzüm pekmezi yapımı da başladı.

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