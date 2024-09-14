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Manisa'da kızgın veli dehşet saçtı! Okul müdürü ölümden döndü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 06:11
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Manisa’da kızgın veli dehşet saçtı! Okul müdürü ölümden döndü

Manisa'da oğlu sınıf tekrarı yapan öğrenci velisi Sait Tan, okul dışına çağırdığı okul müdürü Mustafa Örnek'e, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Öğrenci velisinin silahı şans eseri tutukluluk yaparken, okul müdürü olayı yara almadan atlattı.

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