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Bursa'da motosiklet kazası! Kurye hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 05:51 Güncelleme: 14.09.2024 05:52
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Bursa’da motosiklet kazası! Kurye hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Murat Erkılıç yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarptı. Motosiklet kazanın etkisiyle 100 metre ileri savrulurken, sürücü ise bariyerlerin arasında sıkıştı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Erkılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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