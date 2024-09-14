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Lüks villayı basıp sevgilisini öldürdü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:56
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Lüks villayı basıp sevgilisini öldürdü

Büyükçekmece'de yabancı uyruklu adam, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin bakıcı olarak çalıştığı villaya gelerek kavga çıkarttı. Çıkan kavgada adamın bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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