14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Erzincan'da sulama kanalına uçan minibüste 9 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:56
ABONE OL
Erzincan’da sulama kanalına uçan minibüste 9 yaralı

Erzincan'da işçi taşıyan minibüs sulama kanalına uçarken 9 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör