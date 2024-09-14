14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Küçük Ada İstanbul'da ameliyat oldu: Her şey Tayyip dedem sayesinde oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 15:50 Güncelleme: 14.09.2024 15:58
ABONE OL
Küçük Ada İstanbul’da ameliyat oldu: Her şey Tayyip dedem sayesinde oldu

Bitlis'te düzenlenen açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle birlikte İstanbul'da ameliyat oldu. Küçük Ada yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken "Biz pankart açmıştık. Tayyip dedem gördü. Ondan Allah razı olsun. İstanbul'a geldik ve sonra ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör