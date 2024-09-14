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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 15:53 Güncelleme: 14.09.2024 15:54
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Ankara’da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü

Ankara'da bir adam, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdü.

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