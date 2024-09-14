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Cankurtaranlar sezonu kapattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 17:22
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Cankurtaranlar sezonu kapattı

Samsun'da yaz sezonu boyunca görev yapan 85 cankurtaran, 293 boğulma vakasına müdahale etti. Atakum sahilinde toplanan cankurtaranlar, yaptıkları tatbikat ile sezonu kapattı.

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