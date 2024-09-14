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Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı! 7 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 05:11 Güncelleme: 14.09.2024 05:57
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Kocaeli’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı! 7 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada minibüs devrildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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